古人也會「比YA」？唐代夫妻合葬墓「郭行墓」於2019年被發現，墓室內繪有許多壁畫，畫中的人物栩栩如生，近日在大陸山西新開幕的考古博物館內首次展出，然而有遊客發現，畫中人物的身體姿勢雖然都不一樣，手卻不約而同的「比YA」，引發眾人好奇。

根據《央視新聞》報導，山西晉楊考古博物館於1月19日開館，首次展出1300多年前的唐代磚室壁畫墓「郭行墓」，這座壁畫墓在2019年被發現，為夫妻合葬墓，男墓主郭行是一名武將，曾追隨唐太宗李世民，墓室的四壁、墓頂、墓門、棺床等都繪有精美的壁畫，且保存完好。

壁畫中的人物生動有趣，有的高舉右手，有的歪著腦袋，有的側著身體、只露出半張臉，有的還將身體向後倒，不過唯一的共同點就是，他們都擺出了現代人拍照的愛用手勢「比YA」，熟悉的姿勢吸引遊客目光。

太原市文物考古研究所所長裴靜蓉指出，部分學者認為，這可能是一種祈福的圖像，根據《文博山西》指出，也有考古愛好者認為，這是唐代人問候或請安的手勢，在碰面打招呼時使用，但到目前為止，學術界對這些壁畫背後代表的意涵，並沒有更多、更深入的答案。

關於「比YA」手勢的盛行，最主流的說法是來自第二次世界大戰時期，英國首相邱吉爾以手勢代表勝利（Victory）的第一個字母「V」，所以又稱作「勝利手勢」；另外在美國1960年代反越戰時期，也被用作表達和平的象徵。