清宮劇中，當大臣跪拜皇帝時，經常會甩兩下袖子，才正式下跪，事實上這看似不起眼的舉動，除了向皇帝展示忠誠，表明袖子內沒有藏匿武器之外，還暗藏不少官場玄機。

根據《新浪網》報導，清朝是遊牧民族所建立的政權，清代官員的服飾也受到遊牧民族打仗、狩獵的旗裝所影響，而旗裝的袖口稱為「箭袖」，又名「馬蹄袖」，滿族人稱其為「哇哈」，是滿族服飾的特點之一，袖口前端通常是馬蹄形。

不過朝中大臣在覲見皇帝時，第一個動作就是先甩兩下袖子，之後再行跪拜，滿族人稱這動作叫「放哇哈」，以示對皇帝的尊重，背後暗藏4大官場玄機。

首先，「卸箭袖」的舉動是為了向皇帝展示忠誠，表明身上沒有攜帶武器；其次是表現一種下級對上級的尊重，被賦予了另一種政治含義，成為滿族行君臣大禮的動作，尤其在重要場合，這項禮節不能少。

另外，「甩袖」的動作可掃除身上灰塵，意味著以潔淨之身面見皇帝；最後，古代有「兩袖清風」的說法，面聖時除了拍打袖子證明自己沒有圖謀不軌，也表明自己清廉、不貪贓枉法。