古代權貴人家乃至皇室，都會聘請奶娘照顧新生嬰兒，讓外界不禁好奇，為何大戶人家的女子只顧著生孩子卻不願意餵養？事實上背後有3大暗黑用意，包括彰顯身份地位、集中精力爭寵，以及避免皇子和生母關係過於親密。

根據《新浪網》報導，有別於現代醫生總鼓勵媽媽親自哺乳，古代王公貴族或是富貴人家卻偏好聘請奶娘，背後暗藏3大用意。首先，聘請奶娘在古代是身分地位的象徵，一般家庭根本無法長期負擔這筆費用，所以聘請奶娘就成了大戶人家的炫富手段之一。

其次是古代官宦之家都是妻妾成群，雖然生下一兒半女可以鞏固地位，但也意味著懷孕期間不能侍寢，丈夫的注意力很可能就會轉移到別人身上，因此為了重拾丈夫的寵愛，產後就必須盡快恢復身材，並且集中精力爭寵，沒有餘力去餵養孩子。

而不同於一般官宦之家，皇室聘請奶娘還有更深一層顧慮，那就是皇帝不希望後宮嬪妃與皇子的關係過於親密，避免皇子依靠母族的政治勢力來奪取皇位，或出現後宮干政的禍事。