新加坡一名網紅日前到泰國曼谷旅遊，並體驗當地的炸昆蟲美食，起初她還吃得津津有味，吃完一包炸蟋蟀，又加買了一包炸蠶寶寶，還抱怨為何辦公室吃不到這種零食，豈料不久後竟因為嚴重腹瀉而住院。

根據《The Thaiger》報導，新加坡網紅妮可萊特（Nicolette Callie Wee）日前到泰國曼谷旅遊，並嘗試了當地的炸昆蟲料理，影片中她先買了一袋炸蟋蟀，吃得津津有味，大讚肥美且多汁，還說要一直吃到飽為止，之後她又買了一包炸蠶寶寶，吃了一口後同樣讚不絕口，直呼「為什麼我辦公室沒有這種零食？」

然而下秒鏡頭一轉，妮可萊特突然躺在醫院的病床上，原來她腸胃不適，吃完炸昆蟲後腹瀉不止，只好無奈到當地醫院求診，這場昆蟲美食之旅最終以悲劇收場。

妮可萊特事後將影片分享到TikTok，引發大批網友關注，截至目前為止，觀看次數突破29萬，大家紛紛留言，「這就是吃昆蟲要付出的代價」、「我在曼谷待了15年，從未吃過一隻蟲」、「出去旅行的話，千萬不要輕易嘗試當地的昆蟲或海鮮」、「你的腸胃系統還不夠強大，多吃一點建立免疫力！」。

但也有人認為妮可萊特會拉肚子不是昆蟲的問題，「最有可能的原因是醬汁不衛生，而不是炸昆蟲」、「炸昆蟲其實很健康，但老闆就不一定了」、「也許問題不是昆蟲，而是你摸了錢以後沒有洗手」、「昆蟲含有大量蛋白質，你不能吃太多」。