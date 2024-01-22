明太祖朱元璋猜忌多疑、心狠手辣的歷史形象深植人心，剛坐上皇位不久，就開始殺害曾一起出生入死的功臣，大陸江西師範大學教授方志遠指出，朱元璋屠殺功臣，最主要是為了維護族姓的政權，擔心這些功臣再度造反，成為動亂因素。

方志遠指出，自夏商周以來，古代中國掌權者都是「家天下」，因此朱元璋登基後屠殺功臣，除了喜歡算計的個性使然，最主要就是為了維護族姓的政權，朱元璋曾有過幾名哥哥，但都過世了，因此曾經重點培養侄子朱文正和外甥李文忠，在這個過程中，還不斷收養義子幫忙打天下，從這些舉動不難看出朱元璋對於族姓的看重。

方志遠表示，大陸歷史學家孟森曾提過一個觀點，跟著朱元璋起兵的人，大多數都是流氓無產者，這批人善於推翻一個舊世界，但不善於處於一個和平年代，始終都是潛在的動亂因素，所以朱元璋將他們剷除的舉動其實是非常自然的，而且這一批人如果留下來，對於明朝的財政將會是巨大負擔，因此剷除功臣不但能節省糧食，還有助於穩定社會，只不過朱元璋做得太過火，才會導致後代的反感，留下極具爭議的名聲。

不同於朱元璋，宋太祖趙匡胤面對功臣則用「杯酒釋兵權」的方式，讓有功的將領主動放下兵權、回老家養老，方志遠提到，趙匡胤和朱元璋最大的差異，就是他還有一個弟弟，也就是後來的宋太宗趙光義，趙匡胤當上皇帝後，將弟弟封為晉王、開封府尹，從五代開始，這個封號就是為了接班人而設置的，由此可知趙匡胤初始的家族力量較朱元璋強大。