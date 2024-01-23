戰爭中兵不厭詐，千萬不能掉以輕心，否則很可能被趁機攻擊，然而在春秋以前，不只生活要講究禮儀，連打仗也不能無禮，宋國君主宋襄公在「泓水之戰」中，不但等楚軍渡河，還給予排列戰陣的時間，最終宋軍戰敗，面對全國百姓的指責，宋襄公仍堅持「有禮」。

根據《國家人文歷史》報導，春秋時期，「禮」在貴族階層發揮巨大作用，不只顯現在生活中，連戰爭也不例外，交戰雙方考慮更多的不是勝利，也不是自己的生死，而是如何表現得更有禮，更像一位君子。

周襄王14年（西元前638年），宋國和楚國為了爭奪霸權，發生了「泓水之戰」，當時兩軍隔著河水對峙，宋軍已經提前列好陣，楚軍卻才剛開始渡河，公子目夷認為，楚軍這時難以防備，不如趁機發動進攻，君主宋襄公卻否決這個建議。

隨後楚軍渡河完畢，上岸開始排列戰陣，目夷又建議進攻，再次遭宋襄公否決，等到楚軍布陣完畢，與宋軍正式交手，很快就把宋軍打得落花流水，宋襄公的大腿也受了傷。

戰敗後，宋襄公領軍撤回宋國，面對百姓的譴責，他仍展現絕佳氣度，「君子不重傷，不禽二毛……寡人雖亡國之餘，不鼓不成列。」意思是君子不兩次傷害敵人，不生擒年長的敵人，他雖然是殷商亡國的後代，但絕不攻擊沒有擺開陣勢的敵人。

除此之外，在發動戰爭之前必須先宣戰，告訴對方為何要攻打他們，而且理由需要具有說服力，不可為了雞毛蒜皮的小事發動戰爭，宣戰完就要互派使者畫出一塊地，約定好地點與時間；如果沒有合適的理由還硬要出兵，就會被視為「侵」，招來各國的指責與孤立，嚴重甚至可能引發更大規模的戰爭。