印度一名男子疑似愛虎成癡，參觀動物園竟擅闖老虎展區，似乎想與大貓近距離接觸，事後才意識到危險，當時縮在牆邊雙手合十，像在求老虎放自己一馬，但完全沒有任何效果，15分鐘後慘遭活活咬死，驚悚過程被分享在網路上。

根據《每日星報》報導，事發於2014年的印度國家動物園（National Zoological Park），近日又掀起討論，22歲馬克蘇德（Maqsood Khan）參觀動物園時無視警告，擅自翻過防護網闖入老虎展區，一隻7歲的白老虎維傑（Vijay）便靠了過去。

馬克蘇德闖入後才感到害怕，被白老虎逼到牆邊，他嚇到縮在牆邊，雙手合十不斷搖晃，像是在向猛獸求饒，但馬克蘇德仍逃不過死劫，15分鐘後老虎伸出利爪狠抓，隨後又咬住馬克蘇德的脖子左右亂甩，最終拖著他的遺體到角落休息。

國家動物園表示，事發當時老虎展區拉起警報，工作人員透過無線電發送緊急訊息，不過目擊者稱，園方花了15至20分鐘才抵達現場，馬克蘇德早已被活活咬死，2小時後才帶出遺體。此案責任最終歸咎於馬克蘇德，認為是他無視警告擅闖導致意外發生，中央動物園管理局介入調查，更指他應該是愛老虎成癡，才會遭遇不幸。