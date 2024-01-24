國外一名33歲遊客前往南非薩比沙禁獵區參觀，在導遊帶領下發現花豹，牠試圖捕獵一隻疣豬，未料對手體型巨大，力氣更是驚人，戰鬥中花豹居下風，最終慘被疣豬拖到洞口，花豹自知打輸後才鬆口，激烈廝殺畫面在網路上掀討論。

根據《LatestSightings》報導，33歲史蒂芬妮（Stephanie McClendon）近日到薩比沙禁獵區（Sabi Sand Game Reserve）旅遊，導遊尼克（Nic Andrew hit）帶領她追蹤獅子，途中意外發現花豹，趕緊驅車靠近查看，看到花豹正在獵一隻巨型疣豬。

史蒂芬妮提到，他們離開原本道路，朝著花豹的方向駛去，剛抵達就聽到一陣騷動，事情發生得很突然，花豹抓到疣豬並緊緊咬住牠的脖子，「這是我見過最大的疣豬之一，而且牠不斷抗拒，始終不肯投降」，附近距離2公尺處則是疣豬的藏身洞穴。

史蒂芬妮指出，疣豬試圖返回洞穴，躲避花豹的攻擊，牠們不斷來回拉扯，「疣豬體型雖大，但當時我們認為，牠到最後肯定會耗盡力氣，成為花豹的食物，未料疣豬就算被咬住脖子，仍靠蠻力拖花豹回洞穴」，花豹卡在洞口外進退兩難，最後不甘願的鬆口，在附近來回踱步，似乎感到非常懊悔。