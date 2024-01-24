泰國一名女子聽信他人建議，在屋簷下放置假的眼鏡王蛇，希望能防止小鳥築巢，沒想到事情發展卻出乎意料，小鳥不但一點都不害怕假蛇，還緊緊貼在蛇旁邊休息，詭異又溫馨的畫面讓女子哭笑不得，將影片PO上網後引發熱烈討論。

根據泰媒報導，泰國一名女網友為了防止小鳥在屋簷下築巢，聽了別人的意見，買了2條假的眼鏡王蛇，放置在屋簷的轉角處，希望可以嚇退小鳥，沒想到小鳥不但不怕假蛇，反而還睡在它的旁邊，意料之外的溫馨畫面讓女子傻眼不已。

事後她將這個失敗經歷分享到TikTok上，很快引起大量網友關注，截至目前為止，觀看次數已經突破100萬，大家都忍不住笑說，「看影片先是被蛇嚇一大跳，然後又被坐在蛇旁邊的小鳥驚呆了」、「這隻鳥肯定觀察了好幾天，發現蛇一動也不動才靠近的」、「小鳥只是想要交個新朋友，小鳥錯了嗎？」、「小鳥很擔心，牠看這條蛇好幾天都沒動過，所以想要幫忙檢查一下」。

無獨有偶，澳洲一名男子曾手工製作一隻假貓頭鷹，放在自家前廊，防止喜鵲偷吃貓飼料，沒想到事情的發展卻超乎意料，起初喜鵲真的嚇到不敢靠近，但一周後好奇心戰勝了恐懼，喜鵲靠近後發現貓頭鷹不具威脅性，竟神奇地做出「膜拜」動作，男子看了一頭霧水，笑稱自己做出了一尊「喜鵲神」。