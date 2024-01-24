瑞典考古團隊在一處石器時代的遺址中找到數塊「口香糖」，上面還保有清晰可見的牙齒印，考古人員透過研究殘留的DNA樣本，發現咀嚼口香糖的大多數為青少年，且口腔健康不佳，還分析出當時青少年的飲食清單，包含鹿肉、鱒魚和榛子等食物。

Ancient ‘chewing gum’ sheds light on stone age teenagers’ diet https://t.co/qBUic9anrr — The Guardian (@guardian) January 23, 2024

根據《衛報》報導，考古學家30年前在瑞典西部、擁有9700年歷史的胡塞比克萊夫（Huseby Klev）遺址中，在一個頭骨旁發現了數塊「口香糖」，並於近日將口香糖上的DNA分析報告發布在科學期刊《科學報告（Scientific Reports）》上。

報告內容指出，這些口香糖是將樺樹皮加熱後，得到的焦油狀黑色瀝青製成，上面還保有清晰可見的牙齒印，考古學家猜測，當時的獵人可能透過咀嚼軟化瀝青，將「口香糖」當成製作武器的黏著劑，研究論文作者之一的格瑟斯特倫（Anders Götherström）表示，「製作武器是最可能的假設，但也可能只是單純喜歡吃，或認為咀嚼可以得到某些藥效。」

格瑟斯特倫透露，透過口香糖上殘留的DNA樣本，發現大部分的口香糖都是由青少年咀嚼，考古人員在一塊被10多歲少女咀嚼過的口香糖上發現大量細菌，顯示她患有嚴重的牙周病，「她可能嚼完口香糖不久，牙齒就開始脫落。」除此之外，考古人員也從口香糖中，分析出石器時代青少年的飲食，包含鹿肉、鱒魚和榛子，還檢測到了蘋果、鴨子和狐狸的DNA痕跡。