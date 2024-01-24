古代皇帝陵墓設有許多機關，據說地宮內長明燈千年不滅，相關記載出現於西漢史學家司馬遷所著的《史記》，還有一說是打開地宮秒自燃。1956年大陸考古學家挖掘出明朝萬曆定陵，在陵墓內找到長明燈，但早已熄滅，分析後得知燃料只是普通的芝麻油。

大陸導遊房博在微博指出，《史記》提到秦始皇地宮內有長明燈，燃料是人魚的脂肪，而人魚究竟是什麼引發討論，北宋時期類書《太平御覽》曾解釋，人魚膏其實是鯨魚脂肪，後世也有人覺得是娃娃魚或儒艮（ㄍㄣˇ），不管怎樣，應該是屬於海洋生物的脂肪。

考古學家1956年挖出明朝定陵，在地宮內發現3個青花瓷大水缸，推測應為長明燈，缸內放有油質燃料，厚約5到6公分，表面早已凝固，中間是一根燈芯，有被燒過的痕跡，且已被消耗五分之一，顯示長明燈確實曾被點燃，放入定陵後仍在燒，燃到沒氧氣才熄滅，事後對燃料進行檢驗，發現是芝麻油。

房博提到，許多盜墓題材的影片中，經常出現人進入地宮後，長明燈自燃的橋段，稱長明燈的燈芯是沾有低燃點的白磷，接觸到空氣就會燃燒，但定陵並未出現這種畫面，從科學角度來看，長明燈不可能千年不滅，但其設置不僅代表精神永存，當長明燈的火消耗光地宮內的氧氣後，墓室就會呈現無氧狀態，減緩皇帝遺體的腐爛速度。