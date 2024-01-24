北半球冬季天氣寒冷，近日多地迎來寒流，美國北卡羅來納州和德州的氣溫都降至零下，當地民眾因此拍攝到鱷魚被冰封在湖水中的神奇畫面，只見這些鱷魚被急凍成「冰棒」，只剩下鼻子露在湖面上，專家解釋，這其實是鱷魚在寒冬中的生存密技。

綜合外媒報導，北卡羅來納州沼澤公園（Swamp Park）的工作人員派瑞（Scott Perry）近日分享一段影片，畫面中可以看到，一隻鱷魚被急凍在湖中，只露出一個鼻頭在水面上，派瑞大膽地用手觸碰鱷魚的鼻頭，興奮直呼「我這輩子從沒想過會做這種事。」但他也提醒大家千萬不要模仿。

另外，在德州博蒙特的鱷魚村救援中心（Gator Country rescue center）也出現相同情形，畫面中一隻鱷魚同樣一動也不動地被冰封在湖中，只剩下鼻頭露在湖面上，救援中心的負責人索拉奇（Gary Saurage）解釋，鱷魚把鼻子伸出湖面，是為了保持呼吸，短吻鱷在極度寒冷的情況下，會透過「寒化（Brumation）」的麻木狀態維持生存，並本能地抬起鼻子，讓它露出水面以防窒息。

報導指出，當湖水開始結冰，鱷魚的新陳代謝減慢，並感到昏昏欲睡，牠們會將身體懸浮在冰凍的水中、閉上眼睛休息，這種狀態類似於哺乳類動物的「冬眠」，但爬蟲類動物在「寒化」期間不會進入深度睡眠，且依然可以活動，還能夠喝水。索奇拉也在影片中提到，鱷魚的心跳可以減慢至每分鐘3次，「這就是鱷魚在冰湖中生存的方式。」