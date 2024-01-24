大陸陝西一名男子在西安厚畛子鎮偶遇一頭野生羚牛，於是拿出手機拍攝，未料男子只是看了牠一眼，羚牛馬上提高警覺，跑起來似乎想展開攻擊，男子被嚇到狂奔，手機錄下驚悚逃命過程，網友們看了也為他捏把冷汗。

根據《陝視新聞》報導，一名男子在西安厚畛子鎮工作時，看到一頭野生羚牛走出樹林，身形高大且健壯，男子覺得神奇便拿出手機拍攝，隨後抬頭看了羚牛一眼，未料羚牛瞬間抓狂展開追逐，男子被嚇到拔腿狂奔，也顧不得手機的畫面。

所幸羚牛只跑了一小段就放棄，緩緩走回山裡，男子將逃命過程分享至網路，不少網友表示「回家能吹噓一陣子，他是羚牛也追不上的男人」、「羚牛傷人次數不比老虎低，建議遇到還是要保持距離，對其他野生動物也一樣」、「被羚牛頂出去，小命恐不保」。

據《長隆動植物研創院》介紹，羚牛分布於大陸、印度、尼泊爾、不丹和緬甸，棲息在高海拔的高山懸崖地帶，無論公母都有粗大的角，從頭頂彎向兩側再向上扭轉，體型壯如牛，性情粗暴，但頭部小且尾巴短，看起來又像羚羊，因此被稱作「四不像」。