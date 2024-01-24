俗話說「民以食為天」，飲食對於老百姓來說，就像天一樣重要，對於皇帝也不例外，清代皇室還特地設立了「御膳房」，專門處理皇宮內的日常飲食，不過皇帝用膳的規矩繁多，坊間流傳，為了防止暴露喜好、被人下毒，皇帝必須「菜不過三口」，再喜歡吃的食物也不能多吃，然而事實卻與傳聞相反。

根據《央視頻》報導，御膳房從清代才出現，屬於內務府御茶膳房，分管宮廷日常飲食，管轄膳房、茶房和檔案房，其中膳房又分為葷局、素局、掛爐局、點心局和飯局，然而配置豪華的御膳房，做出來的正餐皇帝卻不怎麼愛吃，為了能在一聲「傳膳」後迅速把菜上齊，很多菜都會提前一天準備好、保溫待命，不新鮮也不可口，康熙帝甚至有專屬的小廚房，用以「犒勞五臟廟」，因此「傳膳」比起實際作用，更多是一種禮儀作用。

除此之外，坊間流傳皇帝用膳必須遵守「菜不過三口」的規矩，指的是每道菜最多不能吃超過三口，之後侍食太監會撤下菜餚，避免暴露皇帝飲食喜好，以防有心人下毒。不過真正的侍食太監並不負責撤菜，而是為了記錄皇帝的口味、研究皇帝的飲食喜好，以方便改善進食，因此「菜不過三口」的謠言不攻自破。

不過皇帝用膳確實有防止被下毒的措施，但用的不是謠傳中的銀針，末代皇帝溥儀在回憶錄《我的後半生》曾提到，每個菜碟或菜碗都會放置一個「銀牌」，用以檢測菜餚是否被人下毒，另外在皇帝正式開動以前，還會有一名太監先幫忙「嚐膳」，確認沒問題後才能讓皇帝享用。