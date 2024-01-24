英國一名女子的公公日前因癌症過世，她和家人一起參加喪禮，並上台致詞哀悼，未料話講到一半，疑似太過傷心而心臟驟停，在眾人面前倒地身亡，然而女子的家人指出，女子生前並沒有任何心臟病史，面對她的離奇驟逝，讓家人都悲痛欲絕、難以接受。

根據《每日郵報》報導，英國一名39歲女子希莉（Sarah Healey）和丈夫帶著3名分別為16歲、7歲和6歲的孩子，一起參加81歲公公韋斯特（Roy West）的喪禮，事發當時希莉上台致詞哀悼，話講到一半突然離奇倒地，在親朋好友面前離開人世。

希莉的母親受訪透露，希莉在離世前似乎出現心律不整或心臟驟停，但她並沒有心臟病史，突然的死訊讓家人都難以接受，「我們對她突然去世都震驚不已，這對我們一家人來說是個可怕的打擊，對留下來的3個孩子來說也是，以及才剛失去父親，如今又失去愛妻的丈夫也悲痛欲絕。」

希莉的妹妹也透露，她以前每天都會和希莉聊天，兩人的關係非常親密，「這是只有姊妹才能體驗到的感情。」如今希莉突然驟逝，生活不再一樣，讓她難過不已，「失去我唯一的姊姊，是我經歷過最艱難的事情。」