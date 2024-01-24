大陸一名駕駛近日車開到一半，發現雪地出現一名正妹，她竟不畏風寒，僅穿薄紗在大雪中跳舞，駕駛看了非常佩服，隨後將側拍畫面分享至網路，沒想到意外爆紅，影片累積1億多瀏覽次數，網友也神出正妹的正面照。

大陸一名駕駛近日開車外出，當天下了一場大雪，氣溫非常低，未料停等紅綠燈時，看到路邊出現一名正妹，她竟只穿露背薄紗，手臂與腿部都沒有衣物包裹，站在戶外一邊跳舞一邊拍片，駕駛看了非常不忍，拍下正妹影片分享至微信。

許多網友表示「天啊！為了拍影片這麼賣命」、「賺的都是辛苦錢」、「本尊的影片濾鏡開太大，看起來還好，反而是路人原鏡頭拍的好好看，感覺正妹別開美顏比較美」、「我光看影片就覺得要被凍僵」、「在雪中穿薄紗，需要很大的勇氣」。

正妹的抖音帳號也被搜出，她的網名是「小鈺崽子鴨」，簡介顯示她目前僅18歲，居住在大陸湖南，經常在網路平台上分享美照及跳舞影片，她回覆網友留言坦言，當天拍攝影片時，身體確實也被凍到麻痺，起初她還不知道自己因路人的拍攝視角影片而爆紅。