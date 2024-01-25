南非一名自稱「先知」的男子近日和2名友人到河邊受洗，未料宗教儀式進行過程中，男子疑似被鱷魚攻擊，慘遭分屍慘死，友人試圖尋找他未果，等到幾天後警方搜尋，才發現他不完整的遺體，且周遭還包圍了一群鱷魚。

綜合外媒報導，南非一名自稱「先知」的48歲男子和2名友人，近日前往位於林波波省（Limpopo）的奧利凡茲河（Olifants River）進行宗教受洗儀式，未料過程中男子溺水身亡，另外2名友人雖然試圖尋找男子，卻沒有看到他的身影，直到幾天後警方才終於找到他，但男子的遺體已經被撕裂，周圍還有許多鱷魚在「看守」。

警方發言人萊德瓦巴（Malesela Ledwaba）透露，男子在鱷魚出沒的河中過世，加上被發現時遺體不完整，推測他很有可能是在受洗過程遭鱷魚攻擊身亡，並非溺死。針對該起意外，警方警示大眾，無論游泳或從事任何活動，都應該遠離有鱷魚出沒的河流。

報導指出，南非最常見的鱷魚為尼羅鱷，分布在26個非洲國家的淡水棲息地，牠們是非洲最大的爬行動物，成年雄性鱷魚的體長可達12英尺（約3.6公尺），體重在500到1650磅之間（約226.8到478.4公斤），尼羅鱷也被認為是最危險的鱷魚種類之一，據信每年殺死數百人。