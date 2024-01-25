古代帝王為了鞏固勢力，經常和其他國家政治聯姻，但當時交通不發達，遠嫁他鄉的公主往往要花上幾個月，甚至幾年的時間才能抵達目的地。元朝的闊闊真公主在元世祖忽必烈的安排下，遠嫁伊兒汗國，花了2年2個月終於抵達目的地時，才發現未婚夫因為年紀太大，早已過世。

根據《國家人文歷史》報導，歷史上關於闊闊真公主的記載很少，大多見於威尼斯商人馬可波羅所寫的《馬可波羅遊記》。忽勒塔黑哈敦（卜魯罕部）原本是伊兒汗國（現中亞南部至西亞一帶）君主阿八哈汗的妃子，非常受寵愛，但膝下無子；阿八哈汗過世後，忽勒塔黑哈敦被繼子阿魯渾汗收繼，在後宮中極具地位。

忽勒塔黑哈敦在臨終前留下遺言，要求必須由同族的女子繼承后位，於是阿魯渾汗派大使前往元朝覲見忽必烈，請求他賜予一位卜魯罕部女子，最終選出闊闊真公主遠嫁。1291年初，3位伊兒汗國使者、馬可波羅以及他的爸爸、叔叔，連同600多名隨從，帶著忽必烈所賜的禮物和糧食，一路護送闊闊真公主前往伊兒汗國。

路途雖然艱辛，卻未在書中提及，只知道耗時2年2個月抵達目的地後，原本600名隨從只有8人存活，3位伊兒汗國的使者也只剩下一位，並且因為和親之路太過漫長，伊兒汗國內也發生大變化，阿魯渾汗在和親隊伍出發不久便因年紀太大而過世，由他的弟弟海合都繼承汗位。

對於海合都來說，闊闊真公主已經沒有任何用處，於是命令使者將她送到阿八哈耳，和阿魯渾汗的兒子合贊成婚；1295年，合贊起兵奪取汗位，並成功於隔年3月登基，闊闊真公主在陰錯陽差之下，仍成為伊兒汗國的王妃，只是才過了3個月就過世。