飛機遭遇鳥擊是常見情況，但被「蜜蜂包圍」卻是聞所未聞。巴西一架航班剛降落在機場，窗外就傳來一陣嗡嗡聲，乘客往外一看，發現竟被一大群蜜蜂包圍，密密麻麻地聚集在窗戶、機翼上，讓乘客看了頭皮發麻，機長將情況通報給消防隊，最終在降落約一個半小時後順利排除「蟲蟲危機」，乘客得以安全下機。

Bees swarm plane on tarmac, leaving passengers trapped inside aircraft https://t.co/1jQcHmswFf pic.twitter.com/65jfNLhur5 — New York Post (@nypost) January 24, 2024

根據《紐約郵報》報導，本月22日中午12點30分左右，一架航班降落在巴西的納塔烏國際機場（Greater Natal International Airport），乘客當時正準備下機，卻突然聽到外面傳來巨大的嗡嗡聲，眾人往窗外一看，發現竟有一大群蜜蜂包圍飛機。

乘客賽薩爾（Everton César）回憶，當時大量蜜蜂停在窗戶上，導致機組人員擔心，如果讓乘客下機可能會發生危險，只能廣播要大家稍安勿躁，先回座位上等待，但蜂群始終沒有離開的打算，機長不得不向消防隊求助，消防人員抵達現場後，花了一段時間釐清情況，並計畫該如何應對。

賽薩爾補充表示，這段期間，部分蜜蜂聚集在一側機翼上，其餘則在空中飛舞，「數量非常多，牠們不肯離開飛機。」乘客也對受困在飛機上感到不安。隨後消防隊員噴灑某種液體，蜜蜂紛紛摔落在地，才終於結束這場「蟲蟲危機」，乘客也在降落約一個半小時後順利下機。

針對該起事件，航空公司發布聲明，稱一切行為皆遵循安全規範，是在保持飛機關閉、機艙內開啟空調的情況下移除蜂群，「沒有造成任何事故，所有乘客都安全下機。」事後該架飛機也接受檢修，確認沒有問題即可進行下一次飛行。