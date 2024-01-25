民間流傳一種說法，稱清代旗人女性在參加後宮選秀以前不用跪拜任何人，包含父母長輩，大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，在文獻上雖然沒有相關記載，但旗人確實很重視未婚女子，因為她們將來會參與後宮選秀，有機會成為皇帝的后妃，身分十分尊貴。

毛立平指出，在清代文獻中並沒有八旗未婚女子不必跪拜長輩的規定，也沒有旗人家庭中的相關真實記載，不過可以肯定的是，在旗人的風俗中，確實非常重視未婚女子。

晚清遺老徐珂編撰的《清稗類鈔》提到，「小姑之在家庭，雖其父母兄嫂，亦皆尊稱之為姑奶奶。」意思是沒成婚的女子在家裡會被稱為「姑奶奶」，受到父母、兄嫂的尊重，另外這些「姑奶奶」的行動也很自由，不會受到過多拘束，能夠自由地出入茶園和戲園。

四大名著《紅樓夢》也有不少關於旗人未婚女子的描寫，比如家庭宴會時，賈迎春、賈探春、賈惜春三姊妹，和薛寶釵、林黛玉等人都可以坐下，與長輩一起吃飯，但王熙鳳、李紈（ㄨㄢˊ）等媳婦，就只能站在一旁服侍，生動體現出旗人未婚女子的家庭地位。

旗人未婚女子的家庭地位為何這麼高？清代末代皇帝溥儀曾在回憶錄《我的前半生》中點出原因，「據說旗人姑娘在家裡能主事，能受到兄嫂輩的尊敬，是由於每個姑娘都有機會選到宮裡當上嬪妃。」滿族學者金啟孮（ㄘㄨㄥˊ）也認同這個說法，可見秀女制度是影響旗人未婚女子家庭地位的重要原因。