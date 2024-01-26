西班牙馬薩龍港（Puerto de Mazarron）附近沙灘近日出現巨鯊，被沖上岸時奄奄一息，遊客發現後試圖將牠推回海裡，但依舊無法挽救鯊魚一命，牠的利齒沾滿鮮血，目前尚不清楚鯊魚死因，牠的模樣曝光後，巨大體型讓人看了直呼不可思議。

根據《太陽報》報導，馬薩龍港附近沙灘「Playa del Rihuete」23日出現一條鯊魚，遊客嘗試將牠推回大海，仍回天乏術，隨即通報相關單位，專家到場研究，指這一條鯊魚品種為尖吻鯖鯊（mako shark），體長7英尺（約2.1公尺）、體重440磅（約200公斤）。

專家提到，成年尖吻鯖鯊身長可達3.9公尺、重達570公斤，研判這條鯊魚是剛成年個體。事發前幾天，有民眾稱在同地區曾目擊外型類似的鯊魚，牠似乎迷失方向，23日當天海灘上擠滿遊客，有人注意到鯊魚離海岸很近，未料竟已經受重傷，目前遺體已被當局帶走。鯊魚死狀曝光，不少人開始猜測到底是什麼生物殺了牠。

尖吻鯖鯊又名灰鯖鯊、短鰭鯖鯊，游泳時速可達50公里，被認為是地球上游最快的鯊魚，也是速度最快的魚類之一，主要棲息於溫帶與熱帶離岸海域，較少出現於淺灘，所以鮮少有襲擊人類的紀錄，但因過度捕獵導致數量銳減，被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。