大陸一名28歲女子兼職「伴娘」，入行2年已當了60多次，平均每個月能接3張訂單，費用是300至800人民幣（約新台幣1322元至3527元），她提到擔任伴娘時還會幫忙主持迎親儀式，此外也分享兼職伴娘的眉角，例如被新娘要求素顏、生肖不能與新人相沖等。

根據《紅星新聞》報導，28歲雷姓女子看好伴娘市場，而且喜歡婚禮的氛圍，儘管已有一份正職，她每到假日就會兼職伴娘，費用約300至800人民幣（新台幣1322元至3527元），目前當伴娘多達60次，每個月平均能接到3筆訂單。

雷女提到，由於她有擔任婚禮司儀的經歷，當伴娘時還要主持迎親儀式，她通常會提前一天抵達工作地點，幫忙布置婚房、計劃迎親流程，由於與新娘屬於雇傭關係，參加婚禮時會格外謹慎，她曾遇過迎親儀式辦在凌晨4點，她只能通宵工作。

雷女指出，新人找兼職伴娘不只考慮價格與經驗，同時也會擔心被搶光彩，還會根據身高、顏值做篩選，「我通常會先與新娘溝通，是否要畫淡妝，如果對方要求素顏，我也會照辦」，有的還會要求生肖不能與新人相沖，否則觸犯結婚禁忌。

新娘找兼職原因都不同，有些是身邊朋友都結婚，沒有適合的人選，有的是不想欠人情，或朋友個性較內向，所以決定請兼職伴娘來幫忙。此外，有些新娘不想讓親友知道，伴娘是租來的，還會要求一定要是同鄉，雷女提到，她的個性外向，能很快與人打成一片，到目前為止都未穿幫過。