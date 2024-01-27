皇帝擁有至高無上的權利，在世時不太可能主動交出皇權，但清朝乾隆皇帝在位60年，85歲時他卻選擇退位，讓兒子嘉慶皇帝繼位，甚至還修建養老豪宅，被譽為紫禁城最精美的房間，未料他當了3年太上皇，卻從來沒有入住過。

根據大陸節目《故宮100》介紹，乾隆皇帝上位37年，在紫禁城寧壽宮最北端修建「倦勤齋」，做為退位後的養老豪宅，室內大量採用珍稀的金絲楠木，木質堅硬且不易腐爛，由於古代視竹子為君子，因此深受乾隆喜愛，他還將金絲楠木刻成竹子的形狀。

乾隆也喜歡聽戲曲，在倦勤齋內建小型戲台，裡面放著鑲有玉石的雙面刺繡隔扇，牆壁與天花板繪「通景畫」，融合中西方畫法，圖案有白鶴、宮廷與藤蔓等，讓人彷彿置身大自然，倦勤齋被公認是紫禁城中最精美又奢華的房間。

儘管倦勤齋室內裝潢華麗，但乾隆皇帝退位後，當了太上皇約3年，直到駕崩前都從未入住，仍住在皇帝居所「養心殿」把持朝政，因為搬進倦勤齋就意味放棄權位，乾隆依然想鞏固皇權，也讓繼位的嘉慶皇帝相當頭痛。