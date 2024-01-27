日本一名男子近日攀爬位於埼玉縣的「秩（音同志）父山脈」，未料走進深山抬頭一看，發現樹林出現一隻野熊，站起來似乎要展開攻擊，男子被嚇得趕緊往後退，仔細一看驚覺不對勁，熊站在原地一動也不動，才知它是一棵長得像熊的樹木。

根據《infoseek》報導，日本一名男子@w_piyo_w到秩父山脈爬山，當時朝著山脊的方向爬去，發現距離他幾公尺處有一隻野熊，站起來呈現威嚇的姿勢，他瞬間被嚇得直冒冷汗，打算往後退逃跑，細看才知這不是熊而是一棵樹，經過風吹日曬雨淋，意外形成熊的模樣，四周爬滿藤蔓，乍看之下像動物的毛髮。

原PO提到，當時以為自己小命不保，他光是看到熊的腳印，都覺得很恐怖，而且許多熊棲息於秩父山脈，再加上今年是暖冬，意味有些熊可能不會冬眠，因此出沒於樹林的機率極高。事後他將照片分享至社群媒體X（原推特），累積280萬觀看次數。

不少網友表示，「如果是我遇到，肯定拔腿就跑，還會去通報相關單位有熊出沒」、「第一眼真的被騙倒，看起來好像一隻熊」、「獵人看到可能直接就是一槍」、「人類雕刻可能都無法這麼逼真，大自然太了不起」。