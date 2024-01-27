澳洲一名女子近日致電廣播節目分享尷尬經歷，指有一次她與一對陌生情侶回家，打算來場3P性愛，未料進行到一半，情侶突然發生爭執，甚至吵到分手，女子當時全身裸體，夾在中間不知所措，讓她感到非常崩潰。

根據《澳洲新聞》報導，一名女子致電廣播節目「The Hookup」分享自身奇遇，指有次她出席一場約會活動，遇到一對有趣的情侶，相處過程非常開心，情侶倆還邀她大玩三人行，回家後他們坐在床上親熱，女子慢慢脫去衣物。

女子回憶說，準備進行更親密互動時，情侶倆突然起口角，她就坐在兩人中間，「女方要求男友離開，說要與我談一談，幫忙評理，我還想說可以當和事佬，協助兩人和好，沒想到女方卻說了很多指責男友的話，而且用詞非常難聽，場面變得更尷尬」。

女子指出，男友被惹怒後提出分手，當時她愣在床上，看到男方準備離開，才趕緊穿上衣服趁機開溜。節目主持人皮普（Pip Rasmussen）和迪伊（Dee Salmin）聽完瞬間傻眼，片段經過剪輯分享至IG，網友們也直呼太荒謬。