西漢第9任皇帝「漢廢帝」劉賀，繼位僅27天就遭廢除，之後封為海昏侯，死後陵墓建於江西省南昌市新建區大塘坪鄉，2011年被考古人員發現，出土金器、青銅器、玉器、簡牘等，其中還有一盞青銅雁魚燈，竟具有減碳環保的效果。

根據大陸節目《我有傳家寶》介紹，海昏侯墓中出土青銅雁魚燈，擁有2000多年歷史，造型呈現「大雁回頭」的模樣，大雁嘴裡還叼著一條魚，魚下面則是燈罩及燈盤，使用時點燃油燈即可，轉動燈盤能調解亮度。

漢朝工匠還將青銅雁魚燈設計出環保功能，大雁脖子類似於排氣管，煙霧藉此傳送到裝有水的雁腹部，溶於水能減少煙霧排放，既環保又乾淨，而且造型奇特，不只有照明的效果，還可能做為裝飾，對於科技不發達的西漢來說，可說是一件古代黑科技。

而古人非常喜歡大雁，將其視為一種瑞禽，此外又屬於候鳥，每到秋天會準時飛往南方，秉持一夫一妻制的配偶關係，有忠貞不渝的意思，古代男方欲提親，會派媒人帶聘書與大雁做為禮物前往，表示真誠，而魚則象徵富裕，表示日後生活和諧，兩者結合有美好的寓意。