大陸網路近日流傳一段招生宣傳影片，展現廚藝學校學生的高超刀藝，只見他們用「人肉砧板」切馬鈴薯，持刀學生還被蒙住雙眼，不少網友看了直呼太危險，也有人認為，人肉砧板表演並無法展現刀工，只是噱頭而已。

根據《紅山晚報》報導，河北省保定市一間廚藝學校，為了提高學生刀工技巧，讓一部分學生彎腰拱起背，變成「人肉砧板」，負責切菜的學生則是被蒙起雙眼，隨後拿刀在同學背上切馬鈴薯絲，雖然沒有人受傷，但影片曝光後引發熱議。

不少網友表示「當砧板的同學心臟很大顆，展現出極高的信任，把一切都交給背後的兄弟了」、「糟糕！我有切完後立菜刀的習慣」、「演繹出『人為刀俎，我為魚肉』」、「刀一用力，素菜變葷菜」、「用點力今晚就加餐了。如果是我，真的沒有勇氣當砧板」。

但不少人認為，這種行為非常危險，「意義不明，這跟做菜有什麼關係？完全就只是噱頭」、「刀工確實厲害，但在人的背上切菜，真的好危險」、「如果學生受傷了，學校會給報醫藥費嗎」、「老師也應該當一回人肉砧板吧」、「毫無意義，無論菜刀多鋒利，只要沒有前後推拉的動作，輕輕上下切並不會傷到皮毛」。