不少人有過敏問題，但通常都是吃下食物後，才會誘發不適反應。巴西一名男子是嚴重過敏體質，日前搭乘飛機前往葡萄牙，機上餐點提供魚排，未料他光是用聞的就出現過敏症狀，只能躲進廁所「避難」，待了11小時不敢出來。

根據外媒報導，巴西一名32歲男子盧卡斯（Lucas Gonçalves Dias）有嚴重過敏問題，有一次他搭飛機前往葡萄牙，事先向機組人員告知特殊狀況，未料當天飛機餐仍含有魚排，盧卡斯光是聞到魚味就感到不適，出現狂冒汗、臉部泛紅、渾身發癢等症狀。

盧卡斯趕緊跑進廁所，因為裡面有空氣清淨設備，可以不斷過濾空氣，排除魚排的味道，整趟飛行他都待在廁所，時間長達11小時，直到抵達葡萄牙才敢出來，關在廁所時，他甚至無聊到開始閱讀牆壁上的說明警語，讓他相當無奈。

盧卡斯提到，他還對堅果、椰子、肉桂、鳳梨、海鮮、乳製品、綠色蔬菜、乳膠、食用色素、防腐劑、氣味強烈的化學品、塵蟎、黴菌、花粉和動物毛髮過敏。有一次鄰居在家煮蚌和蝦類食物，氣味飄進他家，盧卡斯馬上臉色泛紫，所幸他有準備緊急呼叫按鈕與朋友連線，友人收到通知後，趕緊送他到醫院，盧卡斯一度心臟驟停，所幸及時發現撿回一命。