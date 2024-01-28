大陸北京故宮又名為紫禁城，是明清兩朝24位皇帝的皇宮，擁有600年歷史，至今保存完整，宮殿屋頂依舊閃閃發光，而且少有鳥屎掉在上面，故宮博物院高級工程師周乾提到，主要與屋頂建材「琉璃瓦」有關，它具有光滑與防漏水的功能。

工程師周乾指出，琉璃瓦也是用黏土燒製而成，但多了一道「二次復燒」的程序，將黏土燒製成形後，於表面塗上不同顏色的釉料，其步驟稱為「上釉」，經過二次高溫燒製，釉料就會附著在黏土瓦片上，琉璃瓦更是古代宮殿建築中常用的建材。

琉璃瓦顏色多樣，每一種都具不同意義，例如黃色寓意帝王，屬於皇帝的專用色，凡是看到紅牆黃瓦，就會知道是帝王專用宮殿，而綠色代表園林，比如皇帝的休閒場所「頤和園」，藍色表示青天，用於祭祀建築，像是天壇「祈年殿」。

根據《華西都市報》報導，琉璃瓦除了文化意義，還具實用功能，能夠防止漏水，保護瓦的胎體受風吹日曬雨淋而裂開，琉璃瓦還有表面光滑的特性，在陽光下容易反光，減少鳥類與其他動物靠近的機率，使宮殿屋頂上少有鳥屎。不僅如此，自從紫禁城建立後，歷代都很重視建築物的維護，每年都會進行保養、清潔等工作。