馬來西亞一名穆斯林已婚男教授獨自前往泰國教書，偷娶自己的學生為妻，直到元配發現丈夫態度變冷淡，決定飛到泰國一探究竟，抓包丈夫娶了第二位妻子，對質時老公非但不認錯，還要求妻子幫忙保密，等女學生畢業後再公開。

根據《星洲網》報導，馬來西亞家庭心理學與伊斯蘭法律顧問蘇札娜（Suzana Ghazali）近日分享一起案例，指一名穆斯林已婚男教授到泰國的伊斯蘭學院任教，與妻子分隔兩地，他卻耐不住寂寞，在當地偷娶自己的學生，直到妻子發現他的態度出現巨大轉變，忍不住起了疑心，親自飛往泰國探視老公。

妻子抵達丈夫任教的學院後，被安排待在老公的辦公室等候，她趁機翻抽屜找線索，發現一份結婚文件，男方竟是她的老公，事後氣得與對方理論，才知道女方是丈夫的學生，讓她瞬間崩潰，雖然馬來西亞的伊斯蘭法律允許穆斯林男子能夠一夫多妻，但必須經過元配的同意。

教授不僅沒取得妻子許可就再娶，面對妻子的責罵還不肯認錯，甚至要求對方幫忙保守秘密，等女學生畢業後，再將兩人結婚的事情告知其他親友。此事曝光後，不少人表示「不用為不忠的丈夫而難過，沒徵求妻子的同意，就是他認為沒必要，建議另找出路比較實際」、「我朋友也遇過，結果她婆婆幫忙護航，說她兒子能娶好幾位妻子，也是他的本事」。