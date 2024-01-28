馬來西亞一名網紅先前翻看舊照片，發現12年前她還不認識丈夫，兩人竟早已同框過，她在IG上分享此事，指有一天她到餐廳用餐，隨手拍了一張照片，老公就出現在身後，更慶幸兩人當時不認識，才能在對的時間點相遇並修成正果。

馬來西亞一名女網紅珍恩（Jenn Chia）提到，她與丈夫利德爾（Jon Liddell）在2014年相遇並交往，愛情長跑9年，最終在2023年結婚，未料日前她翻看舊照片時，發現2012年她與朋友到餐廳用餐，當時還在店內拍照，身後竟出現她的老公。

珍恩直言，她看到照片時很激動，沒想到他們竟出現在同一個地方，但當時只是陌生人，「幸好我們在對的時間相遇。那時候的我比較自戀，無知又天真，談戀愛恐怕難長久，直到我展開為期1年的旅行，懂得反思自己的問題，我們才終於遇到彼此」。

不少網友直呼不可思議，「這就是緣分，兩人註定在一起」、「我先來翻舊照片，也許能找到未來老公」，還有人分享類似經歷，「我和老公在交友軟體上認識，當時就覺得對方很面熟，進一步交談才發現，我們9年前曾參加一場教會活動，當時就有注意過彼此」、「有一次我幫朋友拍跳舞影片，剛好錄到一名男子經過，兩年後我翻出影片來看，男友才驚訝地說，影片中的路人是他」。