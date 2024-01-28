巴西一名人妻多次向丈夫提出離婚，卻屢屢遭對方拒絕，她選擇痛下毒手，在私密處塗抹毒藥，試圖誘惑丈夫替她口愛，使對方中毒身亡，未料兩人準備發生親密關係時，丈夫聞到她下體飄異味，趕緊帶到醫院做檢查，她的陰謀才曝光。

根據《每日星報》報導，巴西普雷圖河畔聖若澤市（Sao de Jose Rio Preto）一名人妻多次要求離婚，但43歲丈夫始終不同意，讓她感到非常困擾，決定謀殺對方恢復自由身，在私密處塗抹毒藥，趁兩人發生關係時，讓丈夫透過口愛的方式服毒。

人妻成功誘惑丈夫上床，並要求對方幫忙口愛，然而丈夫靠近她的下體後，聞到一股奇怪的味道，擔心妻子身體出問題，連忙暫停性行為，帶她到醫院做檢查，發現其私密處內有不明毒素，人妻才說出自己的陰謀，讓丈夫看了非常傻眼。

醫師指出，陰道內的薄膜具強烈吸水性，該名人妻在下體塗抹毒物，會被迅速吸收進體內，她的行為反而害了自己。據了解，此事發生於2013年，近日又被國外媒體報導，再度引發熱議，不少網友表示「人妻肯定沒想到，丈夫這麼關心自己」、「敢在私密處塗毒，也是很有勇氣」。