古人相信有死後世界，因此很重視後事，皇帝通常在登基後，便會開始修建陵墓，墓裡埋有珍貴陪葬品，也容易成為盜墓賊下手目標，神奇的是，元朝曾歷經十幾位皇帝，卻從未留下一座陵墓，成為後世關注話題，其實與蒙古人特殊葬法有關。

根據《梨視頻》報導，元、明年間筆記《草木子》記載，元朝皇帝的棺木特殊，帝王駕崩後，會準備一根粗大的楠木，剖半並在中心挖出屍體大小的洞，將遺體放進去後合攏木頭，外層塗抹油漆，再用3個黃金箍綁住，外觀看起來就像一根普通木頭。

皇帝遺體入棺後，元朝人並不會舉行隆重葬禮，而是偷偷運送楠木棺材至墓地，挖墓時會刨起整塊土壤，依次擺放在一起，楠木棺材下葬後，再依序將土埋回去，多出來的土則運到偏遠處，而且不會立墓碑，不留下挖土痕跡，讓人難以尋找。

由於第2年新草長出來，基本上就沒人知曉皇帝墓地位置，為了方便元朝皇室祭祖，皇帝下葬時會殺一隻小駱駝殉葬，後代若想祭拜祖先，就會牽著母駱駝尋找墳墓，直到牠停下來並發出悲鳴聲，就表示此為皇帝的陵墓，不過母駱駝若也死了，後代就再也找不到先人的墳墓。