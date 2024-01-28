英國一名69歲婦人婚後生活幸福，與丈夫兒孫滿堂，未料近日閨密罹癌，向她坦言40年前，曾與她的丈夫發生一夜情，由於當天婦人剛生產完，躺在醫院休息，所以對於丈夫出軌渾然不知，她聽了崩潰不已，甚至無法再相信任何人。

根據《太陽報》報導，一名69歲婦人與閨密感情深厚，兩人從19歲左右就認識，近日閨密罹患癌症，讓她相當難過，未料對方卻自曝，曾與她的丈夫發生一夜情，事發於40年前，婦人剛生下大女兒，由於醫院不允許其他家人留宿，丈夫看完母女後就離開。

丈夫迎來第一胎很開心，跑到醫院附近酒吧慶祝，之後又到閨密家報喜訊，當時他喝得爛醉，閨密回憶說，當晚她有點寂寞又感到忌妒，於是邀請她的丈夫進門，兩人喝了幾杯酒後就發生關係，但她強調那是酒後亂性，而且只發生過一次。

閨密表示，事後她非常後悔，如今她罹癌了，不希望將秘密帶進墳墓，才選擇說出來。婦人得知後很崩潰，投稿到太陽報專欄「親愛的戴德爾（Dear Deidre）」尋求協助，表示難怪大女兒出生後，每次丈夫與閨密共處一室時，兩人總是散發出尷尬氛圍，如今她丈夫已經71歲，一次被兩個最愛的人背叛，讓她非常痛心。

專欄作家戴德爾提到，閨密曝光這個秘密，應該是想減輕罪惡感，整件事情確實很傷人，「但你可以相信，兩人可能真的只發生過一次關係，回想一下這40年來與丈夫相處的點滴，平撫情緒後在與對方討論，透露自己有多受傷，也可以尋找婚姻諮商師解決」。

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