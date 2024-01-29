喬治亞一對雙胞胎姊妹艾咪和亞諾一出生就被偷抱走，轉賣給其他求子的家庭，長大後兩人在電視節目和TikTok發現對方的存在，察覺彼此不但長得一模一樣，連愛好也差不多，就像是對方的「分身」，深入調查後才驚覺原來兩人竟是雙胞胎姊妹。

根據《BBC》報導，艾咪（Amy Khvitia）12歲在電視節目《喬治亞達人秀》，看到一個長得跟她一模一樣的人，連親友都打電話詢問艾咪的母親，「為何艾咪用不同的名字在電視上跳舞？」但這件事最後不了了之，艾咪的母親只以「每個人在世界上都有一個分身。」當作理由搪塞。

7年後，19歲的亞諾（Ano Sartania）在TikTok上看見艾咪拍攝的短片，覺得對方長得和自己很像，於是詢問身邊的人是否有人認識她，不久後兩人順利在Facebook取得聯繫。兩人在聊天過程中，發現彼此有很多共同點，比如出生在同一家醫院、擁有共同的愛好，甚至患有一樣的遺傳疾病。

太多的相似之處讓兩人起了疑心，於是決定見面，當她們真正面對面時，兩人都感到震驚不已，艾咪表示，「我們就像在照鏡子，一模一樣的臉、一模一樣的聲音，我就是她，她就是我。」並且相信她們很可能就是失散多年的雙胞胎姊妹，回家質問家人後，才得知她們其實都是被收養的。

艾咪的養母透露，因為無法生育，一名朋友介紹她，稱只要付一筆費用給醫院，就能收養到「沒人要的孩子」，亞諾的養母也同樣聽說了這件事，所以才分別收養了她們，由於醫院人員參與其中，養母們都沒有意識到這可能是非法的「人口買賣」。

艾咪和亞諾原本以為親生父母是為了利益才賣掉她們，但透過Facebook的尋親社團「Vedzeb」尋獲生母後，才發現她生產完陷入昏迷，清醒後被院方告知孩子夭折，完全不知道其實是被偷偷抱走，拿去賣給求子的家庭。姊妹倆的生母終於見到親生女兒感動不已，直言姊妹倆為她的人生帶來新的意義，儘管母女間的感情並不親密，但仍然保持聯繫。