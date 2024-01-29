古代王朝為了搶奪地盤或保衛領土，經常發動戰爭，然而打仗之前必須先培養一批士兵、將領，不過明代出現一個特殊現象，將領們私自培養「家丁」，也就是由武將轄管但不入兵籍的人，但明代明明擁有百萬雄兵，為何還要倚靠家丁作戰？大陸歷史學者指出，最主要是因為家丁比起國家的軍隊更有向心力，也更值得信任。

根據《國家人文歷史》報導，大陸社會科學院明史研究室主任趙現海指出，軍隊體系內部具有特殊性，風險性較高，士兵之間必須養成同仇敵愾、互相信任的氛圍，才能放心去打仗，否則就算士兵人數眾多，但沒有向心力，只是一群烏合之眾的話，打仗的結果仍會是一敗塗地

趙現海表示，古代每個將領幾乎都擁有屬於自己的「子弟兵」，將領必須打造出一支具有私人情感，能夠互相信任、凝聚在一起的軍隊體系，所以經常可以在史料上看見岳家軍、戚家軍等等以家丁組成的軍隊。

趙現海還提到，唐代的牙兵和明代的家丁，雖然生存的環境和制度不同，但它們的定位和用意其實是一樣的，當社會長時間處於長治久安的狀態，軍隊風氣隨之衰退，有能力的將領就會試圖培植出一支私人的力量，雖然可能不受國家認可，甚至被視作一種威脅而出手打擊，但是當王朝處於末期，需要倚靠這一批人外出打仗，也只能無奈放任發展。