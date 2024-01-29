墨西哥近日發生一起死亡車禍，汽車撞上路邊的電線桿，造成1死1傷，此外在警方處理現場的過程中，目擊民眾發現後方有一個身穿黑袍的「鬼影」，躲在電線桿後面，鬼鬼祟祟地探出頭，緊盯著車禍現場，讓網友都驚嚇不已。

根據《太陽報》報導，這起車禍發生在1月24日凌晨，一輛白色轎車發生自撞意外，整輛車撞上電線桿，目擊民眾急忙打電話報案，救護人員很快抵達現場，然而還是無法阻止憾事發生，車上24歲男子因頭部外傷死亡，另一名23歲男子則受到重傷，被送往醫院急救。

而在警方處理車禍事故的現場，目擊者意外發現後方躲藏了一個疑似「鬼魂」的黑影，從網路曝光的照片可以看到，將黑影放大後，就像是一名身穿黑色長袍的人，他的臉色蒼白並張開嘴巴，從電線桿後探出頭來緊盯車禍現場。有些網友認為，這個黑影是被派來收割靈魂的死神，但也有網友質疑「鬼影」的真實性，覺得可能是現場光線造成的錯覺，又或是某個剛好經過的路人。

報導指出，美國亞利桑那州一名男子威廉（William Church）也曾拍到「鬼影」，2023年3月某天的凌晨2點30分左右，威廉獨自行駛在高速公路上，行車紀錄器突然捕捉到一個白色鬼影，威廉事後確認畫面，認為這個鬼影看起來就像是一個站在路中間的人，還可以清晰看見腿部的線條，讓網友都震驚不已，激動直呼「我不認為這是眩光，它太集中在一個地方了，太詭異！」