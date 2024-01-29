南非國家公園一頭大象感到口渴，好不容易在乾燥的灌木叢中找到人造水坑，結果卻發現自己並不是唯一的訪客，讓牠瞬間暴怒，直直衝向趴坐在地上休息的水牛，用象牙猛烈攻擊，硬生生刺穿了身體，導致水牛慘死，還被掛在象牙上抬到半空中。

根據《Latest Sightings》報導，這段影片由一名國外旅客羅斯（Ros）在南非的克魯格國家公園（Kruger National Park）拍攝，當時一頭大象正在拚命尋找水源，不過雨季期間產生的天然水坑已經完全乾涸，只能前往位在灌木叢中的人造水坑，當大象靠近水坑時，意外發現牠並不是這裡唯一的訪客，情緒瞬間變得非常激動。

從影片中可以看到，一隻水牛悠哉地趴坐在離水坑稍遠的位置，直到大象靠近牠才意識到危險，但剛站起身還來不及跑遠，大象就衝了過來，用頭將水牛頂飛，之後再用象牙攻擊，直接插入水牛體內，大象一把頭抬起來，水牛也掛在象牙上被抬了起來，看起來似乎已經死亡，但大象尚未消氣，又繼續攻擊了一段時間，直到確認水牛一動也不動，才終於放過牠，若無其事地朝水坑走過去。

報導指出，叢林的冬天對於大部分動物來說都是嚴酷的，尤其是大象，因為大象每天需要補充100公升的水，所以當周圍沒有太多水源時，大象的情緒就會變得焦慮且暴躁，行為隨之發生巨大變化，這也是導致影片中大象發狂攻擊水牛的原因。