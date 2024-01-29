國外一名女子的父母都擁有藍色眼珠，只有她的眼珠是棕色的，女子十分好奇自己的血統，於是購買DNA檢測盒和父親一起使用，未料結果出爐，發現她和父親並沒有血緣關係，瞬間感到晴天霹靂。

根據《鏡報》報導，國外一名女網友在《Imgur》發文，父母告訴她，母親擁有英國、愛爾蘭的血統，父親則主要是德國血統，除此之外，父母都擁有一對藍眼珠，女子的眼珠卻是棕色的，就遺傳學來說雖然不無可能，但這種狀況十分罕見，因此讓女子更加好奇自己的家族史。

不過爺爺、奶奶、外公、外婆都在她很小的時候過世，來不及向他們求證，母親後來也因為阿茲海默症的併發症在2017年過世，於是女子買了2組DNA檢測盒，分別給她和父親使用，未料結果出爐後，卻揭發了讓她感到晴天霹靂的事實，女子和父親之間並沒有血緣關係，且在過去4代以內也沒有共同祖先。

女子透露，父母結婚17年後才生下她，在母親過世以前，父母已經結婚40多年，兩人的感情非常甜蜜融洽，父親還曾驕傲地說，夫妻倆沒有吵過架，因此父親聽到檢測結果後也始終不願相信。女子坦言，自從得知結果後一直難以入睡，但她強調仍非常愛父親，「在我30年人生中最困難、最艱辛的時刻，他比任何人都支持我，我愛我的父母，但我只想知道，我的身世到底是什麼…」。

文章曝光後引發熱議，不少網友認為結果並不會改變她和父親的關係，也有人建議她去醫院做一次專業的DNA鑑定，「在家做的DNA檢測盒有可能出錯。」另外還有人說，「有可能是出生時被抱錯了，這種狀況很容易發生。」