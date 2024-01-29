有些人養狗，狗吃得比人都好。雍正身為皇帝雖然沒誇張到這種程度，但他和愛狗在吃這方面的對比也挺有意思的。張廷玉經常陪著雍正和伺候他吃飯，他說過：「世宗憲皇帝時，廷玉日值內廷。上進膳時常承命侍食，見上於飯顆餅屑，未嘗棄置纖毫。」

雍正用餐時，不管是吃大米還是啃大餅，從不浪費糧食。可是他不浪費，不代表狗不能浪費。雍正養狗，經常擔心自己的狗吃不飽。按內務府的傳統規定是：「每狗一條，每日食羊腸十兩。」這樣的伙食其實很不錯了，但雍正說：不行，朕養的狗怎麼能只吃這麼點？於是，雍正的狗天天餵牛肉吃。在古代，農民的牛拿來耕地都不夠用。而雍正養的狗天天吃牛肉，想來也是挺諷刺的。

雍正替狗起的名字很有趣，最有名的兩條狗，一叫「造化」，一叫「百福」，都取自吉祥話。

今天替寵物犬穿衣服不是什麼新鮮事，若看到那些花花綠綠的、用料貴重的，還是會覺得奇怪。但雍正替自己的小狗們做的衣服更邪門。雍正五年，雍正下旨給內務府：給造化狗做紡絲軟裡虎套頭一件，再給百福狗做紡絲軟裡麒麟套頭一件。

光做紡絲的衣服還不夠，雍正還給自己的狗做了不少真皮的衣服。像貂皮、豬皮都曾被雍正下令做成狗衣。最誇張的是，連老虎和豹子的皮都被雍正找人扒了，縫成衣服，套在自己養的狗身上。

除了吃穿之外，在住的方面，內務府的檔案中，同樣能看到雍正為自己的狗設計籠子、被單、被褥等各種紀錄。雍正五年，他曾下旨：

做圓狗籠一件，徑二尺二寸，四圍留氣眼，要兩開的。

著將此狗籠上配做見方四幅、深藍布穵單一塊。

「穵單」就是滿語「被單」的意思，可見雍正在養狗這件事上非常上心，著實喜歡。

只是講到雍正的這些愛好時，叫人難免心生不悅。

封建社會，窮人家省吃儉用，只能勉強穿上一件棉布麻衣。可是到了皇家，連一條狗都能穿著貂皮大衣，睡著紡絲軟布。底層人不如富家狗，這就是所謂「萬惡的舊社會」注定要被推翻和摧毀的原因吧。人，終歸需要獨屬於「人」的尊嚴。

許多人談及古代那些富家子弟的花樣愛好和生活情趣時，似乎會刻意平添一些美好而令人嚮往之感，但這些皇族、官員、地主鄉紳的幸福生活，這些統治階層每一秒的歲月靜好，底下都是負重前行的無數貧苦百姓。（本文摘自：何以為雍正？：從蓄勢隱忍到權力巔峰／時報出版）