瑞士一名男子在泰國的野生動物基金會從事志工服務，日前餵食黑熊時，突然遭黑熊攻擊、狠咬手臂，無論怎麼掙扎都甩不開，為了保命，男子用隨身攜帶的小刀砍斷自己的手臂，才終於順利解脫，事後他被其他工作人員送往醫院急救，但不清楚是否能將手臂接回。

綜合外媒報導，32歲的瑞士男子斯特凡（Stefan Claudio Specogna）在清邁清道縣野生動物團結基金會做志工，1月25日在餵食亞洲黑熊時，他把手伸進鐵籠內，準備把食物放到托盤上，豈料下秒遭黑熊攻擊，斯特凡不斷掙扎，試圖把手臂收回，但黑熊始終緊咬不放，無奈之下，斯特凡只能拿出隨身攜帶的小刀，將自己的右手臂砍斷保命。

事發後，基金會的工作人員迅速進行急救，並連同砍下來的手臂將斯特凡送往醫院，不過因為傷勢嚴重，他被轉到更大的醫院，即將進行手術，但不清楚是否能接回被砍斷的手臂。

新聞曝光後引發網友熱議，不少人都很擔心斯特凡的狀況，也有人大讚他的心地善良，「他寧願砍斷自己的手臂，也不願意傷害那隻熊，我佩服他對動物的熱愛」、「天啊！好勇敢」、「他本來可以刺傷黑熊以求生存，他卻沒有這麼做」、「希望你做的好事能為你的手術帶來好運」。

報導指出，這隻攻擊人的亞洲黑熊2013年在森林中迷路後獲救，被交給清道縣Doi Pha Daeng國家公園照顧，但後來因為飼養空間不足，才又被轉交給清道縣野生動物團結基金會照顧。