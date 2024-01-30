澳洲一群華人在河邊舉行烤肉派對，突然一隻老鷹在附近空中盤旋，旋轉了幾圈後俯衝直下，抓住一旁柏油小路上的蛇，正當大家以為老鷹要離開去享用大餐時，牠突然又轉了回來，朝這群人的方向飛行，隨後在他們頭上「空投加菜」，把蛇丟進人群中，讓他們瞬間嚇壞。

根據《Whiskey Riff》報導，澳洲墨爾本一群華人在雅拉河（Yarra River）河邊舉行烤肉派對，突然空中出現一隻不斷盤旋的老鷹，眾人感到驚訝不已，紛紛將注意力轉向牠，老鷹每轉一圈，距離這群人就越近，直到牠在一旁的柏油小路上抓起一條蛇。

正當大家以為老鷹準備飛走、享用大餐時，牠突然又轉了回來，直直朝眾人的方向急衝，並在他們的正上方「空投加菜」，把蛇丟進人群中，大家瞬間嚇得鳥獸散，蛇則在地上快速爬行，試圖逃離現場。

影片在網路上引發熱議，不少網友都覺得十分搞笑，紛紛留言，「老鷹：『我自己帶了食物，你能幫我放到烤架上烤嗎？』」、「老鷹想幫你們加點菜」、「老鷹只是想加入你們的烤肉派對，錯了嗎？」、「看來這隻老鷹想吃烤蛇肉」；不過有網友指出，影片中老鷹和蛇的動作不太自然，質疑這段影片的真實性。