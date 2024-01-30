加拿大紐芬蘭的海面上，突然浮現一艘神祕沉船，吸引當地民眾前往圍觀，專家推測，沉船可能來自19世紀，原本被海底的沙子埋住，但因為受到風暴影響，導致沙子鬆動，沉船才終於浮出水面。

A ghostly shipwreck has emerged in Newfoundland, and residents want to know its story https://t.co/CRnvbEVcmW — CTV News (@CTVNews) January 28, 2024

根據《CBC》報導，加拿大紐芬蘭省一名女子萬達（Wanda Blackmore）表示，她21歲的兒子戈登（Gordon）1月20日早上去雷角（Cape Ray）沙灘，意外發現海水浮現出一條長長的黑影，於是大喊大叫地衝回家，萬達隨後穿上外套，到沙灘上一探究竟。

萬達透露，戈登幾天前曾到同一個地方獵鳥，卻沒有任何發現，而這艘突然出現的神祕沉船吸引了眾多民眾，連萬達也深深著迷，「這太神奇了，沒有別的詞可以形容了。我好奇科學家是否會為沉船命名，還有這艘船有幾年歷史，上面是否有失落的靈魂。」

關於沉船突然現身的原因，紐芬蘭和拉布拉多沉船保護協會（Shipwreck Preservation Society of Newfoundland and Labrador）主席尼爾（Neil Burgess）指出，2022年9月24日，後熱帶風暴費歐娜（Fiona）侵襲了該地區，摧毀約100棟房子、沖毀海岸線，同時也攪動了雷角沿海的沙子，如果這艘沉船被埋住，費歐娜可能會把它從沙坑中移出，之後每遇到一次風暴，都會讓船身周遭的沙子更加鬆動，恰好近日雷角出現大浪，製造了發現沉船的良好契機。

根據沉船的構造，尼爾推測它可能來自19世紀，目前露出的船體長度是24公尺，但並不完整，代表這可能是一艘大船，「我認為這是一艘非常大的帆船。」而萬達則不斷向相關學術單位、政府單位發送電子郵件，希望有人能盡快前來保護沉船，同時調查它背後的故事，因為雷角在幾世紀以前，是交通繁忙路線的一部份，「沉船可能來自各種地方，我們不知道」。