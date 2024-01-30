澳洲一名女子到海邊玩水時，意外目擊虎鯊追擊海龜的畫面，只見虎鯊為了捕食，竟一路直衝到沙灘上，差一點就要擱淺，嚇得牠立刻放棄獵物，努力擺動尾巴，才終於返回海水中，而海龜也成功逃過一劫。

綜合外媒報導，這段影片拍攝於西澳洲皮隆半島（Peron Peninsula）的猴子米亞海灘（Monkey Mia Beach），從畫面中可以看到，一隻大型虎鯊正在追捕海龜，並跟在獵物身後直直衝向沙灘，最後險些擱淺在沙灘上，嚇得牠立刻放棄追捕，不斷擺動尾巴，才隨著波浪回到海水中，而海龜也趁著這段時間急速逃離現場。

拍攝這段影片的女子透露，事發不久前，她還在水深齊腰的海水中游泳，親身經歷這個場景讓她嚇壞了，但她也認為這是「一生中最美好的時刻」。影片在網路上曝光後引發熱議，網友紛紛留言，「天啊！牠衝進沙子裡的速度也太快，如果發生在我身邊，我根本來不及反應要逃跑」、「好險牠們通常不會上岸」、「見證大自然如何運作是一件非常榮幸的事」。

環境科學家麥克菲（Daryl McPhee）指出，雖然這段影片讓大多數網友驚訝，但虎鯊的這種行為並不罕見，「虎鯊是吃海龜的專家，也是成年海龜為數不多的天敵之一。」因此對虎鯊來說，靠近海龜覓食或築巢的地點是很常見的。麥克菲也提醒，虎鯊是被認為對人類威脅最高的三個物種之一，雖然影片中的虎鯊似乎很專注在追逐海龜，但在海龜出沒區域活動時，仍需注意自身安全。