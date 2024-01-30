澳洲一對情侶新買了一輛二手車，因為前車主已經很久沒開，所以他們拿到汽車後，便打開引擎蓋準備檢查、維修，豈料才剛把蓋子掀開，就看見11隻「不速之客」靜靜地待在汽車零件之間，讓他們傻眼不已。專家解釋，青蛙可能將這輛車當作庇護所，用以躲避天敵，不會被吃掉。

根據《澳洲雅虎》報導，澳洲珀斯一名女子菈塞爾（Jessie Russell）表示，她的男友購買了一輛很久沒有發動的二手車，並打開引擎蓋檢查汽車是否有哪裡需要修理，沒想到一掀開蓋子就看見一大群「不速之客」，11隻青蛙分別停在不同的零件上或角落裡，讓菈塞爾和男友都傻眼不已。

為了保護這些青蛙的安全，菈塞爾拍攝了一段短片，分享到網路上求助，網友們看到影片後都忍不住笑了，紛紛留言，「我擔心你們的車子會『呱呱作響』」、「牠們把汽車當聚會場所了嗎？」、「這真的太奇妙了」；許多人建議他們，應該戴上手套，或用濕潤的毛巾來捕捉青蛙，以確保不會傷害牠們，菈塞爾和男友也聽從建議，最後順利將青蛙放生。

澳洲博物館（Australian Museum）兩棲和爬行動物保育生物學（Curator of Amphibian & Reptile Conservation Biology）館長羅莉（Jodi Rowley）指出，汽車引擎內的「不速之客」是摩托車青蛙（Motorbike Frog），在珀斯很常見，牠們可能將汽車作為庇護所，「青蛙白天會在安全的地方閒逛，免受捕食者的侵害，汽車可能提供了藏身空間，甚至溫度也更加適合生存。」