同類殺手！近日澳洲網路上瘋傳一張「蛇吃蛇」的照片，引發當地居民恐慌，專家指出，照片中是一條銅頭蛇正在吞食澳洲五大毒蛇之一的虎蛇，其中銅頭蛇是有名的「同類殺手」，經常以蛇類為食，甚至連跟自己同品種的蛇都不放過。

根據《澳洲雅虎》報導，澳洲一名網友近日在維多利亞州格蘭特維爾（Grantville）的海灘上，拍攝到「蛇吃蛇」的驚人瞬間，從畫面中可以看到，一條黑背紅腹的蛇正在吞食澳洲五大毒蛇之一的虎蛇（Tiger Snake）。照片曝光後讓當地居民感到害怕不已，紛紛留言，「我真的不喜歡蛇…好噁心」、「至少那2條蛇現在都沒空攻擊拍攝者」、「我的天！這照片讓人印象深刻，也讓人毛骨悚然！」。

維多利亞捕蛇團體「Snake Catcher Victoria」的捕蛇者貝里（Barry Goldsmith）指出，照片中的場景是一條「銅頭蝮（Copperhead）」正在吞食虎蛇，且虎蛇的頭和身體的一部分都已經被吞下肚。貝里解釋，銅頭蝮是專業的「同類殺手」，經常獵捕其他的蛇，甚至和自己同品種的也不放過，「一條蛇對於另一條蛇來說確實是完美的食物，因為牠們沒有手肘、腳、爪子之類的東西，在吞嚥時能像吃義大利麵一樣滑順。」

貝里表示，銅頭蝮雖然具有毒液，但不像虎蛇或東部擬眼鏡蛇的毒液對人類有致命危險，反而對其他種類的蛇更具危險性。獵捕時，銅頭蝮會尾隨目標蛇，直到抓住牠才展開攻擊，「牠們似乎知道另一條蛇的心臟在哪，因為牠們會直接將毒液注入獵物的心臟。」