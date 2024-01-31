年關將近，許多公司行號會舉辦盛大的尾牙活動，犒賞員工一年來的辛勞，其中又以摸彩環節最令人期待，日前大陸一場尾牙宴上，一名男員工幸運抽中一等獎，沒想到上台領獎時已經喝得爛醉，最後「被撿屍」上台領獎，14秒荒謬影片曝光隨即掀起熱議。

綜合陸媒報導，大陸一間科技公司日前舉辦尾牙，一名身穿白襯衫的男子幸運抽中一等獎，不過在上台頒獎前，他早已在台下喝得爛醉，甚至到了不省人事的地步，難以自行上台領獎。

由於公司堅持要他上台領獎，同事只好合力將男子扛到台上，和價值7000人民幣（約新台幣3萬元）的一等獎看板合照，完成頒獎儀式。有趣的是，男子全程就像是「被撿屍」一樣，四處歪斜、狂扭，好幾次都差點倒在舞台上。

14秒荒謬影片曝光後，網友全笑翻了，紛紛留言直呼「一覺醒來多了7000元（約新台幣3萬元）」、「迷迷糊糊就中獎了」、「隔天醒來就是社死現場」、「從此被長官記住了」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！