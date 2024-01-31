古代封建社會最重視子嗣傳承，尤其是帝王之家，為了後繼有人，無不為了開枝散葉而傷透腦筋，歷史上有一位大臣甚至為此將懷孕的妻子獻給君王，還誕生了一句成語流傳至今。

根據《搜狐網》報導，這位大臣就是戰國四公子之一的春申君黃歇，和楚考烈王是生死之交，雖然春申君先前曾進獻不少美女，但楚王始終生不出兒子。這時趙國一位名叫李園的男子，想透過將自己的妹妹獻給楚王，在楚國得到權力，但又擔心楚王不能生育，妹妹以後也會失寵，於是先將妹妹獻給春申君。

等到妹妹懷孕後，李園再透過她鼓吹春申君，表示如果楚王一直沒有子嗣，等到他的兄弟掌權，將會對春申君進行清算，倒不如將孕妻獻給楚王，如果生出來的是兒子，春申君就是「太上皇」，春申君認為她說的有道理，便將她獻給了楚王。後來女子果然生下男嬰，被蒙在鼓裡的楚考烈王欣喜若狂，將其立為皇后，李園也因此受到楚王重用，手握大權。

《史記．卷七八．春申君列傳》提到，當時有個名叫朱英的門客曾經勸阻春申君，不要相信李園，直言「世有無妄之福，又有無妄之禍」，但春申君沒有理會。直到楚考烈王去世，李園派刺客埋伏在春申君奔喪的路上，將其殺害，又把他全家滅口。同年，李園的妹妹跟春申君懷孕生下的孩子即位，是為楚幽王，也因此產生「無妄之災」這一句成語流傳至今。