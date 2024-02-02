法官也是人，離開神聖的法庭，一樣有七情六慾，不過美國拉斯維加斯地方法官芭蘿（Erika Ballou），因為在臉書張貼和辯護人的3P共浴照片，引起軒然大波，面臨司法紀律委員會的指控。

根據《紐約郵報》報導，美國拉斯維加斯克拉克郡地區法庭（Clark County District Court）法官芭蘿行事風格獨特，充滿爭議，不過她照樣我行我素。指控書顯示，芭蘿2021年9月參加「美麗人生音樂節」後，在社群媒體發文，並寫道「生活依然很美好，儘管怪奇比莉（Billie Eilish）還有30分鐘才要演出，但我明早8點半還要辦公」，還標記了「#從監護權案件中抽身出來」等與司法準則相牴觸的標籤。

芭蘿的第2項指控是2022年4月在私人臉書上傳一張和2名公設辯護人的照片，只見她身穿性感比基尼，與女公設辯護人布勞爾絲（Shauna Browers），緊緊貼在另一名公設辯護人豪爾斯（Robson Hauers）的胸前，芭蘿還戲謔寫道，「豪爾斯被大奶包圍了」。

針對上述兩項指控，紀律委員會認為，芭蘿違反司法行為準則中「法官應維護司法機構獨立、正直和公正」的規定，而且守則明確規定「司法職務應優先於法官一切個人和法外活動」，而芭蘿顯然沒有遵守，還違背了「法官不得傳遞或允許他人影響法官形象」，判定她玷污了法官的職業形象。目前芭蘿的道德操守案公聽會日期尚未確定。