大陸四川樂山大佛以其壯觀的規模和宏偉的氣勢聞名國際，至今有1300多年歷史，不過近日卻傳出有一名男子爬上大佛的頭頂小便，掀起熱議。事後景區發布通報指出，該名男子患有多年精神病史，當時正處於發病狀態，目前已送至醫療機構治療。

綜合陸媒報導，這起事件發生在1月31日下午5點15分，有民眾拍下一名男性遊客翻越圍欄，爬上樂山大佛的頭頂上，接著在眾目睽睽之下小便，引起遊客譴責。事後景區工作人員立即制止並配合員警將男子勸離現場。

經警方查核和醫療機構診斷，發現男子有多年精神病史，且正處於發病狀態，目前已經其送至醫療機構治療。影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「孫悟空都不敢那麼狂」、「上一位在佛祖手上尿尿的是孫悟空，結果被關了500年，他在佛祖頭上尿尿要判多久？」、「絕對會有報應的」。

樂山大佛全名是嘉州凌雲寺大彌勒石像，又名凌雲大佛，建造於公元713年至803年唐代中期，至今有1300多年歷史，整座大佛高71公尺，是世界上最高大的古代石刻彌勒佛坐像，並在1996年12月被列入《世界遺產名錄》，成為世界文化與自然遺產。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：0800-788-995。